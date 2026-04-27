Delincuente es abatido tras asalto armado a joven en Chorrillos

Un presunto delincuente fue abatido por un efectivo policial luego de un violento asalto a mano armada contra una joven de 20 años en el distrito de Chorrillos, a pocos metros de la comisaría de San Genaro.

El sujeto, identificado como Daniel Alzamora, junto a un cómplice, habría robado el celular y pertenencias de la víctima cuando se desplazaban en una moto lineal. Tras el hecho, la Policía inició una persecución inmediata.

Durante la intervención, el implicado intentó escapar y habría amenazado a los agentes con un arma de fuego, lo que motivó que un policía hiciera uso de su arma de reglamento en defensa propia.

El herido fue trasladado al Hospital Casimiro Ulloa, donde se confirmó su fallecimiento. La Policía informó que el caso corresponde a un robo agravado en banda y continúa en investigación.