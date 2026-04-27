Intervienen a presuntos extorsionadores en combi informal en los Olivos

La Policía Nacional intervino a cuatro personas dentro de una combi informal en el distrito de Los Olivos, quienes serían presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión de transportistas. El operativo se realizó tras labores de inteligencia policial.

La intervención se realizó en un paradero informal, donde agentes policiales detuvieron el vehículo e intervinieron a los ocupantes, quienes eran investigados previamente por presuntas amenazas a transportistas de la zona.

Durante el operativo, la Policía incautó un arma de fuego, celulares, material explosivo y cartas extorsivas que habrían sido utilizadas para intimidar a empresarios y conductores del transporte informal.

Según la PNP, los detenidos estarían vinculados a la banda criminal conocida como “Los Mexicanos”, organización que operaría en distintos puntos del país realizando cobros extorsivos.