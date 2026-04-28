El Agustino: caen “Los Ajustadores” por extorsionar a obreros

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de la banda denominada “Los Ajustadores de El Agustino”, acusados de extorsionar a empresas constructoras en el distrito. La intervención se realizó tras las constantes denuncias de vecinos del parque Primavera, quienes alertaron sobre amenazas dirigidas a obreros de un consorcio que ejecuta trabajos en la zona.

El comandante PNP Juan Goñi, comisario de El Agustino, informó que los detenidos fueron identificados como José Miguel Benavides Vera (41), alias “El Viejo”; Rómulo Mauricio Sánchez Gálvez (36), alias “Rómulo”; y Yulissa Quispe Colina (34), conocida como “La Tía”. Según la Policía, los dos varones registrarían antecedentes por tentativa de homicidio y delitos contra el patrimonio.

Durante la intervención, las autoridades encontraron en poder de Quispe Colina un cuaderno con anotaciones detalladas de distintos cobros ilegales en diversas zonas, cuyos montos ascenderían hasta S/29 mil semanales. Asimismo, se incautaron dos motocicletas que habrían sido utilizadas para desplazarse y ejecutar las extorsiones en el sector.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las investigaciones también revelan que esta presunta organización no sería nueva en la zona, ya que una constructora anterior habría pagado cupos de manera sistemática de aproximadamente S/2,600 semanales, evidenciados con comprobantes de transferencias digitales. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría, mientras continúan las diligencias para identificar a otros posibles implicados.