El Agustino: hallan a dos niñas atadas y amordazadas en baño de colegio

Un hecho alarmante ha generado indignación en el distrito de El Agustino, luego de que dos niñas de 6 años fueran encontradas atadas y amordazadas dentro del baño de la institución educativa Miguel Grau Seminario. Según las denuncias, las menores habrían sido reducidas por alumnos de grados superiores en circunstancias que aún son materia de investigación.

El testimonio de una de las madres revela la gravedad del caso. Señaló que su hija fue hallada con cinta de embalaje en la boca, atada con un cordón y con su ropa parcialmente bajada, situación que ha encendido las alertas entre los padres de familia. Además, se informó que una de las menores presentó lesiones, lo que agrava la preocupación sobre lo ocurrido dentro del plantel.

La polémica aumentó por la presunta reacción del personal docente. De acuerdo con otra madre, una profesora habría restado importancia a lo sucedido, calificándolo como una “broma” y evitando informar a los padres. Esta versión ha generado fuertes críticas, ya que los familiares consideran que no se actuó con la debida urgencia frente a un hecho de tal magnitud.

PADRES REALIZAN PROTESTA

Ante esta situación, padres de familia realizaron una protesta en los exteriores del colegio exigiendo justicia y mayores medidas de seguridad. Denuncian falta de supervisión en áreas como los baños, donde los alumnos se desplazarían sin control. Mientras la directora no ha brindado declaraciones, el caso ya es evaluado por las autoridades y representantes del Ministerio de la Mujer, en medio del pedido de sanciones y garantías para proteger a los estudiantes.