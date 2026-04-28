Encuesta CIT: 72% de limeños considera que sí hubo fraude en elecciones presidenciales

En medio de un escenario político marcado por cuestionamientos al proceso electoral, la encuestadora CIT Perú difundió nuevos resultados sobre la percepción ciudadana en Lima Metropolitana. El estudio revela un alto nivel de desconfianza entre los limeños respecto a la transparencia de la primera vuelta de las elecciones generales.

RESULTADOS

De acuerdo con la encuesta, el 72.1 % de los consultados considera que hubo fraude en los comicios. Esta percepción se ve reflejada en testimonios ciudadanos que expresan dudas sobre la limpieza del proceso, influenciados por información difundida en redes sociales y diversas denuncias públicas tras la jornada electoral.

En cuanto a las posibles salidas a la crisis, el 40.5 % de los encuestados sostiene que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería anular las elecciones y convocar a nuevos comicios. En tanto, un 28.2 % plantea revisar las actas ante presuntas irregularidades, mientras que solo el 14.1 % se muestra a favor de mantener los resultados tal como están.

Respecto al rol de las autoridades electorales, el 88.4 % de los encuestados considera que el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, debería ser investigado y eventualmente enfrentar responsabilidad penal. La encuesta fue realizada entre el 23 y 26 de abril en 26 distritos de Lima Metropolitana, con una muestra de 600 personas y un nivel de confianza del 95 %.