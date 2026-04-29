Asesinan a excandidato al Senado y reconocido animalista en Trujillo

El empresario y excandidato al Senado por La Libertad, Jorge Alcalde Alfaro, fue asesinado a balazos cuando subía a su camioneta en la avenida Juan Pablo, en la ciudad de Trujillo. El ataque ocurrió a plena luz del día y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, generando conmoción entre vecinos y seguidores de su labor social.

Según las imágenes, la víctima se disponía a ingresar a su vehículo, cargando a un perro en brazos, cuando un automóvil se detuvo a su lado. De este descendió un sujeto armado que le disparó directamente en la cabeza hasta en cuatro ocasiones, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Alcalde Alfaro fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

CONOCIDO ANIMALISTA

El empresario de 48 años era conocido por su labor en favor de los animales, a través de su fundación “Tus Patas en Mis Manos”, donde albergaba y cuidaba a más de 200 perros sin hogar. Su muerte se produce en un contexto de creciente violencia en la región, donde ya se han registrado cerca de 70 homicidios en lo que va del 2026, siendo este el tercer asesinato reportado en Trujillo en apenas una semana.