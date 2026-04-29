Cercado de Lima: sujeto es acuchillado a pocos metros del Palacio de Justicia

Un violento ataque se registró a pocos metros del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima, donde un hombre, presuntamente de nacionalidad extranjera, fue acuchillado en plena vía pública ante la mirada de comerciantes y transeúntes. El hecho ocurrió durante el día, en una de las zonas más transitadas del centro de la capital.

De acuerdo con testigos, el agresor interceptó a la víctima cuando se encontraba sentada en una banca y le propinó varias puñaladas. Incluso, intentó continuar el ataque cuando el herido trataba de escapar, generando escenas de pánico entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Gravemente lesionado, el hombre logró avanzar algunos metros, pero terminó desplomándose cerca del hotel Sheraton debido a una herida en la pierna. Finalmente cayó sobre un puesto de golosinas, donde fue auxiliado por algunos testigos. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial sobre su estado de salud, aunque se confirmó que presenta heridas punzocortantes.

INVESTIGAN ATAQUE

Tras el ataque, el agresor aprovechó la confusión para darse a la fuga. La Policía Nacional inició las investigaciones y solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia a la Municipalidad de Lima para identificar al responsable. Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la escasa presencia de seguridad, señalando que los hechos delictivos son cada vez más frecuentes.