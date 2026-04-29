Familiares de peruanos en Rusia exigen respuestas a la Cancillería

Familiares de ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo acudieron a la Cancillería para exigir información sobre su paradero y acciones concretas para su retorno al país. Los denunciantes aseguran que sus parientes habrían sido captados con engaños y posteriormente enviados a zonas vinculadas al conflicto con Ucrania.

Las familias viven momentos de angustia. Es el caso de María, quien afirmó no tener noticias de su hermano desde que partió al extranjero junto a otros compatriotas. Según relató, la promesa inicial era acceder a un empleo, pero con el paso de los días perdió contacto y teme que haya sido involucrado en el conflicto armado.

El abogado Percy Salinas, representante legal de varias de las familias afectadas, señaló que el número de casos ha ido en aumento en las últimas semanas. Indicó que existen indicios de que los ciudadanos peruanos serían víctimas de una presunta red de trata de personas que opera con falsas ofertas laborales en el extranjero.

LLAMADO A LA CANCILLERÍA

Ante esta situación, los familiares exigen una intervención urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores para ubicar a los peruanos, garantizar su integridad y gestionar su repatriación. Asimismo, pidieron que se intensifiquen las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de estas presuntas captaciones irregulares.