Advierten uso indebido de ciclovías por scooters y motos eléctricas

El tránsito en Lima suma un nuevo foco de riesgo: scooters y motos eléctricas que circulan sin control por pistas, veredas y ciclovías, poniendo en peligro a peatones y conductores.

Imágenes registradas muestran a conductores desplazándose sin casco, sin placas e incluso en contra del tráfico, realizando maniobras temerarias como esquivar vehículos o invadir veredas. En uno de los casos, una joven derrapó y estuvo a punto de atropellar a transeúntes.

ESPECIALISTA OPINA

El especialista en transporte Luis Quispe Candia explicó que este tipo de movilidad no debe circular por veredas ni ciclovías. “La vereda es exclusivamente para peatones y la ciclovía solo para bicicletas. Estos vehículos deben ir por la calzada y cumplir con requisitos como placa y seguro”, indicó.

Además, precisó que la fiscalización corresponde a la Policía Nacional del Perú, que debería intervenir y, de ser el caso, internar estas unidades en depósitos si no cumplen con la normativa.

Pese a ello, la falta de control permite que a diario estos vehículos continúen infringiendo las reglas, incluso transportando pasajeros o menores de edad sin protección. Un escenario que, según especialistas, requiere una regulación urgente para evitar accidentes.