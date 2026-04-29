SMP: policía encuentra herido a joven que permanecía retenido

Un joven que permanecía retenido durante aproximadamente seis horas fue encontrado herido por agentes de la Policía Nacional en el distrito de San Martín de Porres. El operativo se realizó en una vivienda ubicada en la urbanización San Juan Bautista, donde la víctima fue hallada en el segundo piso del inmueble.

De acuerdo con información preliminar, el joven presentaba una herida de bala al momento de ser rescatado. Su estado generó preocupación entre sus familiares, quienes llegaron al lugar tras conocer el hallazgo. “Lo han encontrado echado y estaba baleado. No tengo más palabras para opinar”, declaró su hermano, visiblemente afectado.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que el joven fue retenido, así como la identidad de los presuntos responsables. La Policía no descarta ninguna hipótesis y ha iniciado las investigaciones para determinar lo ocurrido durante las horas en que la víctima permaneció desaparecida.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Efectivos de la comisaría Laura Caller realizaron las diligencias correspondientes en la zona, mientras que el herido fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer este caso y dar con los responsables.