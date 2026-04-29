Gobierno amplía por 60 días el estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 60 días, medida que entró en vigencia desde hoy con el objetivo de reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Durante este periodo, se mantendrá la restricción de algunos derechos constitucionales, mientras que la Policía Nacional, con apoyo de las Fuerzas Armadas, podrá intervenir en las zonas con mayor incidencia delictiva para ejecutar estrategias de control y prevención.

Sin embargo, la efectividad de esta medida ha sido cuestionada. El exministro del Interior, Gastón Rodríguez, consideró que la nueva prórroga tendrá un impacto limitado debido al poco tiempo que le resta al actual gobierno y a la falta de una estrategia integral en materia de seguridad.

Rodríguez señaló que el Ejecutivo debió priorizar operativos focalizados, basados en el mapa del delito, así como impulsar proyectos pendientes en infraestructura penitenciaria. Asimismo, remarcó que la ciudadanía espera resultados concretos frente al avance de la criminalidad.