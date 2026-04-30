Ancón: con dinamita destrozan vivienda de comerciante

Un violento atentado con explosivos se registró en el distrito de Ancón, donde delincuentes lanzaron una dinamita contra la vivienda de una comerciante dedicada a la venta de pollos en un mercado de la zona. El hecho ocurrió en horas recientes y generó pánico entre los vecinos del sector.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegan hasta el inmueble y arrojan el artefacto explosivo, que segundos después detona causando graves daños materiales en la vivienda.

Según la agraviada, este ataque estaría relacionado con una banda de extorsionadores conocida como “Los Michis del Cono Norte”, quienes previamente la habrían amenazado. De acuerdo con las primeras investigaciones, esta organización criminal estaría implicada en otros atentados similares contra colegios, gimnasios y pollerías en distintos puntos de Lima Norte.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La comerciante aseguró que ya había acudido a denunciar las amenazas ante la Policía; sin embargo, afirma que en la comisaría le restaron importancia al caso. Ahora, tras el atentado, teme por su vida y exige mayor acción de las autoridades, confiando en que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar y capturar a los responsables.