Canciller exhorta a jóvenes a no caer en falsas ofertas de trabajo

Más de 135 familias peruanas denunciaron que sus parientes fueron llevados con engaños para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. La protesta se realizó frente a la embajada de Rusia, en el distrito de San Isidro, donde exigieron información exacta sobre el paradero y estado de sus seres queridos.

Según los testimonios, los ciudadanos viajaron con la promesa de trabajar en labores de seguridad; sin embargo, al llegar habrían sido obligados a firmar documentos en ruso y posteriormente entrenados con armas, para luego ser enviados a zonas de combate. Algunos familiares incluso relataron que sus parientes resultaron heridos tras ataques con drones y no reciben atención médica adecuada.

Una de las denunciantes señaló que su padre sufrió una herida por esquirla en la pierna y, pese a ello, sería enviado nuevamente al campo de batalla. En tanto, el abogado de los familiares, Percy Salinas, estimó que cerca de 600 peruanos se encontrarían en territorio ruso en situaciones similares.

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Ante estas acusaciones, la embajada de Rusia indicó que las personas involucradas habrían firmado contratos para prestar servicio militar. Por su parte, el canciller Carlos Pareja exhortó a los jóvenes a no dejarse engañar por ofertas laborales falsas. Mientras tanto, la incertidumbre y la angustia continúan entre las familias que esperan respuestas sobre sus seres queridos.