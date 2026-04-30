Miraflores: auto cae desde segundo piso de hotel clausurado y deja un herido

Un aparatoso accidente se registró en el distrito de Miraflores, donde un automóvil cayó desde el segundo piso de un hotel ubicado en la cuadra ocho de la avenida Larco, dejando a un trabajador herido. El hecho ocurrió cuando el vehículo utilizaba un sistema de montacarga para dirigirse hacia los estacionamientos del sótano.

De acuerdo con las primeras informaciones, el sistema de elevación presentó una falla que provocó la caída del vehículo, el cual terminó completamente volcado en el segundo nivel inferior del edificio. El gerente de Desarrollo Económico y Fiscalización del distrito, Eduardo Azabache, indicó que la plataforma del elevador no habría sido instalada correctamente.

El conductor quedó atrapado dentro de la unidad por aproximadamente 40 minutos, lo que obligó a una compleja operación de rescate. Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, junto a personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes lograron liberarlo y trasladarlo al Hospital Casimiro Ulloa para su atención.

HOTEL ESTABA CLAUSURADO

Un aspecto que genera cuestionamientos es que el hotel se encontraba clausurado desde el 31 de marzo por no contar con certificado de Defensa Civil. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades, tanto por el desperfecto técnico como por la aparente operación irregular del establecimiento.