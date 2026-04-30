Huancavelica: continúan diligencias por operativo militar que dejó 5 muertos

Continúan las diligencias para esclarecer la intervención militar ocurrida en Colcabamba, que dejó cinco personas fallecidas y dos heridas, en medio de reclamos de la población y cuestionamientos por presuntas irregularidades en la investigación.

REALIZAN PLANTÓN

Familiares y pobladores realizaron un plantón exigiendo justicia y transparencia en el proceso. Durante las investigaciones, uno de los elementos clave es una camioneta involucrada en los hechos, cuya manipulación ha generado controversia.

El abogado de los agraviados, José Nole, advirtió que el vehículo permaneció a la intemperie durante dos días antes de ser trasladado a una comisaría, donde recién fue lacrado, sin que la defensa fuera notificada. Según indicó, esto podría haber comprometido la cadena de custodia.

La defensa sostiene que existe el riesgo de contaminación de evidencias, lo que podría afectar los resultados de las pericias y el desarrollo de la investigación. Pese a las dificultades en la zona, se logró realizar la ampliación de la inspección técnico-policial. Además, se llevó a cabo una diligencia de adherencia de droga, cuyos resultados se esperan en los próximos días.