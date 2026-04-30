Revelan chats que comprometen a exfuncionarios de la ONPE en presunta colusión

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el proceso electoral. Pese a la medida, el exfuncionario negó haber cometido algún delito.

La decisión judicial responde a las diligencias impulsadas por el Ministerio Público, que investiga a exfuncionarios de la ONPE por supuestas irregularidades en la distribución del material electoral durante los comicios del 12 de abril. En este caso, los implicados afrontan una investigación por el presunto delito de colusión, uno de los más graves en materia de contratación pública.

En medio de las pesquisas, salieron a la luz chats de exfuncionarios de la ONPE, los cuales evidenciarían un presunto acuerdo previo para favorecer a una empresa distribuidora del material electoral, en este caso Galaga SAC. Estos mensajes, obtenidos de conversaciones de WhatsApp, ya se encuentran en manos de la Fiscalía y forman parte de las pruebas clave del caso.

PROTESTAS Y PEDIDO DE AUDITORÍA INTERNACIONAL TRAS CASO ONPE

En paralelo, diversos gremios empresariales han solicitado una auditoría internacional al proceso electoral, mientras que la noche del jueves 30 de abril decenas de ciudadanos se congregaron en la Av. Arequipa para marchar y exigir nuevas elecciones.