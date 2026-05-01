Villa El Salvador: viviendas afectadas por rotura de tuberías

Una rotura de tubería matriz generó una fuerte inundación en el asentamiento humano Príncipe de Asturias, en el distrito de Villa El Salvador, afectando a decenas de viviendas y causando importantes pérdidas materiales. El agua ingresó con gran intensidad a las casas, sorprendiendo a los vecinos.

Uno de los residentes afectados señaló que perdió bienes de alto valor, entre ellos sillones y dos refrigeradoras, cuyo costo supera los 3 mil soles. Las familias tuvieron que retirar el agua como pudieron y poner a salvo sus pertenencias, aunque muchos no lograron evitar los daños.

Otro vecino denunció que su taller también quedó completamente inundado, lo que provocó la pérdida de herramientas y materiales valorizados en más de 20 mil soles. Indicó que este hecho afecta gravemente su fuente de ingresos, ya que no podrá continuar con sus labores habituales.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Los moradores aseguraron que esta es la cuarta vez que ocurre una situación similar en la zona, por lo que exigieron a las autoridades y a la empresa responsable del servicio de agua tomar medidas urgentes para evitar nuevas emergencias. Asimismo, pidieron una evaluación de daños y apoyo para las familias perjudicadas.