MML interpondrá ante el TC demanda contra el JNE

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, por mayoría, autorizar al alcalde Renzo Reggiardo a interponer una demanda de conflicto competencial contra el Jurado Nacional de Elecciones ante el Tribunal Constitucional. La medida busca que el máximo intérprete de la Constitución determine si existe una vulneración de atribuciones entre ambas instituciones.

La decisión responde a lo que la Municipalidad considera una omisión de funciones por parte del organismo electoral en la fiscalización del sufragio y la administración de justicia electoral. Según el Concejo, esta situación habría afectado el derecho de los ciudadanos a elegir libremente, tal como lo establece la Constitución Política del Perú.

En el petitorio, la comuna solicita que el Tribunal Constitucional declare la existencia de un conflicto de competencias, anule el acuerdo del pleno del JNE del 23 de abril de 2026 —que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en Lima Metropolitana— y exhorte al organismo electoral a cumplir estrictamente sus funciones conforme al marco constitucional.

DEMANDA DE AMPARO

Asimismo, el Concejo autorizó al alcalde a solicitar una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de dicha resolución. La gestión municipal advierte que esta situación podría afectar la paz social y el orden público en la capital. En paralelo, Reggiardo informó que presentó una demanda de amparo a título personal, alegando la vulneración del derecho de participación y sufragio de los ciudadanos limeños.