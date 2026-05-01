Ate: asesinan a trabajador de lavandería tras amenazas

Un joven trabajador de lavandería fue asesinado a balazos en el distrito de Ate, en un ataque perpetrado por sicarios que ha generado alarma entre los vecinos. La víctima fue identificada como Yorvis Ferrer Gonzáles, de 23 años, quien falleció en el lugar producto de los disparos.

El crimen ocurrió cuando el joven se encontraba retirando mercadería frente a una lavandería industrial, ubicada en la vía auxiliar de la Vía de Circunvalación. Según testigos, los atacantes llegaron a pie, dispararon directamente contra la víctima y luego huyeron a bordo de una motocicleta.

Vecinos de la zona indicaron que el joven habría recibido amenazas previas, lo que hace presumir un posible ajuste de cuentas. Asimismo, señalaron que la víctima murió de manera instantánea, sin posibilidad de recibir auxilio.

VECINOS PREOCUPADOS

Tras el asesinato, los residentes expresaron su preocupación por el incremento de la inseguridad y solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje en la zona. La Policía inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.