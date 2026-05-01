La Victoria: adulta mayor muere al ser atropellada por cisterna

Una mujer de la tercera edad perdió la vida luego de ser atropellada por un camión cisterna en el distrito de La Victoria. El fatal accidente se registró en la intersección de las avenidas México y San Luis, generando conmoción entre los vecinos de la zona.

Según las primeras informaciones, la víctima habría sido embestida por el pesado vehículo cuando transitaba por el lugar. A consecuencia del impacto, falleció en el acto, sin que pudiera recibir atención médica oportuna.

El hijo de la víctima indicó que su madre posiblemente se dirigía a una peluquería cercana a su vivienda al momento del accidente. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que revisen las cámaras de seguridad del sector y así identificar al conductor responsable.

PIDE APOYO DE LAS AUTORIDADES

La familia pidió apoyo para que se realicen las investigaciones correspondientes y el responsable responda ante la justicia. En tanto, la Policía inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.