El Agustino: denuncian secuestro a dueño de billar

Un empresario dueño de un billar fue reportado como secuestrado luego de haber sido víctima de amenazas extorsivas por parte de una organización criminal. El caso ha generado preocupación, ya que la víctima habría sido retenida tras negarse a pagar dinero exigido por delincuentes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú lograron capturar en el distrito de El Agustino a presuntos integrantes de la banda criminal “Los Herederos del Tren”, organización que estaría vinculada al temido Tren de Aragua. Según las autoridades, los detenidos serían responsables directos del secuestro.

Durante las diligencias, uno de los intervenidos confesó su participación en el delito y brindó detalles sobre cómo se ejecutó el secuestro. Además, se conoció que los implicados compartían imágenes de la víctima amarrada, lo que evidencia la gravedad del hecho y el nivel de violencia empleado por la banda.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Las investigaciones también señalan que esta organización estaría involucrada en otros secuestros registrados en distritos como San Juan de Lurigancho. Pese a la captura de los sospechosos, el paradero del empresario aún es desconocido, por lo que la Policía mantiene un operativo de búsqueda para dar con su ubicación y garantizar su rescate.