Los Olivos: dos heridos tras balacera en chicharronería

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Los Olivos, donde sujetos armados abrieron fuego contra una chicharronería ubicada en las inmediaciones del Óvalo Naranjal. El ataque ocurrió mientras el local se encontraba en funcionamiento, generando pánico entre trabajadores y clientes.

Producto de los disparos, al menos dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a un centro de salud cercano. Testigos relataron que los atacantes se movilizaban a bordo de una motocicleta y huyeron rápidamente tras perpetrar el atentado.

Una trabajadora del establecimiento señaló que todo ocurrió de manera repentina. “Nosotros hemos estado trabajando cuando comenzaron los disparos”, manifestó, precisando que por seguridad prefirió no revelar su identidad ante el temor de represalias.

ANALIZAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría estado dirigido contra un comensal que se encontraba dentro del local, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables.