Balacera en losa deportiva deja tres heridos en Villa El Salvador

Un violento ataque armado dejó al menos tres heridos, entre ellos un dirigente de construcción civil, la noche del 2 de mayo en el distrito de Villa El Salvador.

El hecho ocurrió en una losa deportiva del sector 3, grupo 28, donde un grupo de dirigentes se encontraba reunido. Según testigos, los trabajadores estaban compartiendo en el lugar cuando un sujeto armado llegó y abrió fuego directamente contra ellos.

Producto del ataque, un dirigente conocido como “Fox” resultó gravemente herido, mientras que otras dos personas también sufrieron lesiones de consideración. Vecinos de la zona auxiliaron a las víctimas y las trasladaron de emergencia a un hospital cercano.

PRESUNTO CASO DE EXTORSIÓN

De acuerdo con versiones preliminares, el atentado estaría vinculado a presuntos casos de extorsión en el sector de construcción civil, una problemática recurrente en distintas zonas de Lima. En tanto, el estado de salud de “Fox” es crítico y permanece luchando por su vida.