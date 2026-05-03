Villa El Salvador: sujetos se enfrentan a machetazos con la policía

Un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes se registró en el distrito de Villa El Salvador, donde los involucrados se atacaron con machetes en plena vía pública, generando temor entre los vecinos del asentamiento humano Palmeras de Villa. El hecho ocurrió en la avenida María Reiche.

Según testigos, la pelea se inició entre dos grupos rivales que se enfrentaron con armas blancas sin importar la presencia de transeúntes. Ante la gravedad de la situación, los residentes alertaron a la Policía Nacional del Perú, que acudió rápidamente al lugar para intervenir.

Sin embargo, lejos de deponer su actitud, los sujetos se mostraron desafiantes frente a los agentes del orden e incluso continuaron agrediéndose con machetes, complicando la labor policial para controlar el disturbio. La escena generó pánico entre los vecinos, quienes optaron por resguardarse en sus viviendas.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Pobladores de la zona señalaron que este tipo de enfrentamientos no es un hecho aislado, ya que situaciones similares se han repetido anteriormente. Por ello, exigieron a las autoridades reforzar la seguridad y aumentar el patrullaje en el sector para evitar nuevos actos de violencia.