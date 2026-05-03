SMP: asesinan a empresario textil por robarle el celular cerca de su vivienda

Un empresario textil de 55 años fue asesinado por delincuentes en el distrito de San Martín de Porres. El crimen ocurrió en la urbanización San Germán, cuando la víctima, identificada como Armando Rovolledo, se dirigía a su vivienda tras salir de una reunión familiar.

Según las investigaciones preliminares, hasta 14 sujetos habrían participado en el asalto, aunque solo cinco fueron captados por cámaras de seguridad. Los delincuentes interceptaron al empresario a pocas cuadras de su domicilio.

Peritos indicaron que la víctima se habría resistido al robo de su celular, lo que desencadenó un violento ataque con arma blanca. Tras apuñalarlo, los agresores huyeron llevándose sus pertenencias.

PIDEN MAYOR SEGURIDAD

Vecinos de la zona expresaron su indignación y temor por lo ocurrido, y exigieron mayor presencia policial ante el incremento de la delincuencia en el sector. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este crimen.