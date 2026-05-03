‘Pequeño J’ será extraditado a Argentina por presunto triple feminicidio

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue trasladado a Lima desde el penal de Cantera, en Cañete, como parte del proceso de extradición aprobado por el Estado peruano. El joven de 20 años es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de tres mujeres ocurrido en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con las autoridades, el investigado será entregado este lunes 4 de mayo a las autoridades argentinas, quienes lo requieren por el delito de homicidio agravado. Su traslado se realizará en un avión de la Fuerza Aérea de Argentina, en cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación judicial.

Valverde Victoriano permanece recluido en un penal de máxima seguridad de la capital mientras se concretan los últimos procedimientos para su entrega. El proceso de extradición fue aprobado el pasado 31 de enero, tras la solicitud formal presentada por el país sudamericano.

ASÍ FUE SU CAPTURA

El presunto implicado fue capturado el 30 de septiembre en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú e Interpol Argentina. Según información policial, fue ubicado oculto en un camión en la Panamericana Sur, luego de haber ingresado al país por Bolivia evadiendo controles migratorios. Su detención se logró tras la intervención previa de un ciudadano argentino, señalado como su colaborador cercano en la presunta red criminal.