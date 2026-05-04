Surco: vecinos protestan por inicio de obras y denuncian afectaciones

Los residentes señalaron que las obras vienen impactando negativamente a los comercios del sector, cuyos propietarios reportan una disminución en sus ventas.

Un grupo de vecinos del distrito de Surco realizó una protesta tras el inicio de obras en la cuadra 2 del jirón Tacna. Según indicaron, los trabajos afectarían la libre circulación en la zona, así como a personas de la tercera edad y niños.

Los residentes también señalaron que las obras vienen impactando negativamente a los comercios del sector, cuyos propietarios reportan una disminución en sus ventas. Asimismo, denunciaron la presencia de roedores y otros problemas sanitarios. De acuerdo con los vecinos, alrededor de 400 familias se verían afectadas por esta situación.

“Han roto desagües y el vecino tiene que reponerlos. Esto ocurre desde el mes de enero. En la plaza de Surco, los baños son focos infecciosos”, manifestó una vecina. Otra residente indicó que su permanecieron tres días sin suministro eléctrico.

Municipalidad responde

Frente a las denuncias, la gerenta de Participación Vecinal de la Municipalidad de Surco, Claudia Otoya, informó que las obras contemplan la intervención de todo el jirón Tacna. Asimismo, señaló que se coordinará con los vecinos para reducir al mínimo las afectaciones durante la ejecución de los trabajos.