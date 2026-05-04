Balacera y persecución policial deja cuatro detenidos en San Juan de Miraflores

Una intensa balacera y persecución policial se registró en el distrito de San Juan de Miraflores, generando alarma entre los vecinos de la zona. El hecho ocurrió en el jirón Adolfo Martínez, frente al parque Los Álamos, durante horas de la tarde.

Según información preliminar, dos vehículos sospechosos se encontraban estacionados en el lugar cuando la presencia policial alertó a los ocupantes. Al percatarse de los agentes, los sujetos descendieron rápidamente de las unidades e intentaron escapar a pie.

La persecución se extendió hasta la calle Julio Bellido, donde los individuos se enfrentaron a disparos con la Policía. Tras el intercambio, cuatro personas fueron finalmente reducidas y detenidas por los efectivos del orden.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

De acuerdo con las autoridades, los intervenidos integrarían una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama. Los detenidos fueron trasladados a la Dirincri de San Juan de Miraflores, donde se vienen realizando las diligencias correspondientes.