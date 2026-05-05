Cae alias "Cara de Loco": abastecía de armas a bandas criminales en Lima

Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron en el distrito de Chorrillos a un sujeto conocido con el alias de ‘Cara de Loco’, acusado de dedicarse a la venta de armas de fuego personalizadas con marcas de lujo.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el detenido sería integrante de una organización criminal que abastecía de armamento a bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y otros delitos en diversos distritos del cono norte de Lima.

“La particularidad de este criminal es que estas armas, que son robadas, las personaliza con marcas de alta gama. Es similar a lo que hacen algunas organizaciones de narcotráfico con sus productos, colocando sellos distintivos. Este sujeto operaría como una especie de empresa ilícita de venta de armas”, señaló un agente policial.

ANTECEDENTES

Asimismo, se informó que el intervenido cuenta con antecedentes por delitos como robo, hurto y otros actos violentos. Las autoridades no descartan que también esté vinculado directamente a actividades de sicariato y extorsión.

Durante la intervención, los efectivos hallaron en su poder dos armas de fuego, además de sustancias ilícitas. El sujeto permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes en coordinación con el Ministerio Público.