ONPE realiza pruebas de cédulas para primarias de Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo la prueba de color, diseño e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en las Elecciones Primarias —modalidad de afiliados—, como parte del proceso de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Gustavo García, gerente de Gestión Electoral de la ONPE, explicó que esta etapa responde al cumplimiento del cronograma electoral establecido. “Correspondía realizar la prueba de color y diseño de la cédula de sufragio que será utilizada por los afiliados en la elección de sus candidatos para este proceso electoral”, precisó.

El funcionario detalló que los afiliados son aquellos ciudadanos que han suscrito un documento que los acredita como miembros de un partido o movimiento político, y que cuentan con el derecho a participar en la elección interna de sus representantes.

FECHAS

Asimismo, García informó que la ONPE ya inició la producción de las cédulas de sufragio y el ensamblaje del material electoral que será utilizado en las jornadas previstas para el 17 y 24 de mayo. Estas elecciones internas permitirán a las organizaciones políticas definir a sus candidatos de cara a los comicios regionales y municipales.