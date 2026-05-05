Pueblo Libre impulsa quioscos inclusivos para personas con discapacidad

La Pueblo Libre ha puesto en marcha una innovadora iniciativa denominada “quioscos inclusivos”, un programa que busca no solo potenciar las habilidades de las personas con discapacidad, sino también integrarlas activamente al mercado laboral formal.

A través de este proyecto, los beneficiarios participan en diversas labores dentro de pequeños negocios, fortaleciendo su autonomía y capacidades productivas. La municipalidad ha impulsado su desarrollo mediante talleres especializados en panadería y pastelería, realizados en sus propios espacios de capacitación.

Actualmente, el distrito cuenta con dos quioscos inclusivos en funcionamiento, donde las personas con discapacidad trabajan de manera articulada junto a sus padres de familia, promoviendo un entorno de apoyo y crecimiento conjunto. Hasta la fecha, 12 beneficiarios de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) han logrado desarrollar su talento en el rubro de la pastelería.

INCLUSIÓN LABORAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL DISTRITO

Este programa representa un avance significativo en materia de inclusión social en Lima, al generar oportunidades reales de empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, contribuyendo así a una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos.