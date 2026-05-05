Bancos serían más cautos al otorgar créditos por riesgo electoral, según BCR

En medio del actual proceso electoral, marcado por la expectativa de una segunda vuelta presidencial cuyos candidatos aún no han sido proclamados oficialmente, el sistema bancario podría adoptar una postura más cautelosa en la entrega de créditos hasta junio, según una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La incertidumbre política, sumada a factores externos como la crisis energética derivada del conflicto en el Medio Oriente, estaría generando un escenario que impulsa a las entidades financieras a reforzar la prudencia en el otorgamiento de préstamos.

El economista Carlos Adrianzén explicó que los países con mayor estabilidad económica resisten mejor este tipo de contextos, mientras que aquellos con antecedentes de inestabilidad son más sensibles.

Asimismo, advirtió que una eventual restricción del crédito no impacta únicamente a grandes corporaciones, sino principalmente a los sectores que dependen del financiamiento para sostener el empleo y la actividad económica.

CIFRAS

Pese a este panorama, los créditos mostraron un crecimiento de 7 % en los primeros meses de 2026, superando el 6 % registrado en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la inflación alcanzó en abril el 4.01 %, la cifra más alta en más de dos años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).