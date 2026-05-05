Denuncian robo de encomienda valorizada en más de S/40 mil en empresa de transporte

Un joven empresario del rubro oftalmológico denunció el robo de una encomienda valorizada en más de 40 mil soles, enviada desde Huancayo hacia Lima a través de una reconocida empresa de transporte. Según su testimonio, delincuentes habrían accedido a sus datos personales para suplantar su identidad y retirar los equipos sin levantar sospechas.

Al acudir a recoger el envío, la víctima se enteró de que otra persona ya había retirado la encomienda. Además, detectó inconsistencias en la información brindada por el personal y en los registros de la guía, lo que refuerza sus sospechas sobre una posible filtración interna.

El afectado ya presentó la denuncia correspondiente y anunció que seguirá acciones legales, mientras la empresa involucrada aseguró que iniciará investigaciones para determinar responsabilidades en este caso.