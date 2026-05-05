Capturan a alias “Chileno”: piden prisión preventiva por crimen de pasajera

Víctor Eduardo Meza Escobar, conocido como alias “Chileno”, fue señalado por la Policía Nacional como presunto implicado en el homicidio de una pasajera que viajaba en un bus de transporte público, además de ser vinculado a una red de extorsión. El caso ha tomado relevancia luego de que su imagen fuera difundida en televisión nacional, donde se le sindica como uno de los principales operadores de actividades delictivas.

De acuerdo con las investigaciones, Meza Escobar habría tenido un rol clave en la organización criminal denominada “Las Cuentas del Miedo”, la cual operaba mediante el camuflaje de dinero proveniente del cobro de cupos en cuentas de casas de apuestas. Las autoridades sostienen que esta estructura delictiva contaba con un sistema organizado para ejecutar y financiar actos criminales.

El jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, indicó que el ataque habría sido planificado y financiado por alias “Chileno”, quien presuntamente pagó a los implicados para ejecutar el crimen. Testimonios de los detenidos y registros de cámaras de seguridad apuntan a que el objetivo era una mujer que se desplazaba en transporte público, cuyos movimientos habrían sido previamente vigilados.

VINCULADO A CRÍMENES

Asimismo, peritajes de criminalística revelaron que un arma incautada en su poder estaría vinculada a al menos cinco casos de homicidio aún no resueltos. Frente a estos hallazgos, la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Crimen Organizado ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra el investigado, mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en estos delitos.