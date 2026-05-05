Alias “Chueco”: cae cabecilla de “Los Letales de SJL” tras megaoperativo

En medio de un impresionante despliegue policial, agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) capturaron en el Rímac a “alias Chueco”, presunto cabecilla de la organización criminal “Los Letales de SJL”. El operativo, ejecutado la madrugada del martes, provocó la paralización del tránsito en varios puntos del distrito.

Según informó el coronel Robert Trujillo, jefe de la DIVIAC, esta organización operaba principalmente en el mundo musical, teniendo como primeras víctimas a empresarios de discotecas ubicadas en San Juan de Lurigancho y La Victoria. Con el tiempo, sus actividades delictivas se habrían expandido hacia artistas y otros negocios del rubro.

Las investigaciones vinculan a la banda con ataques extorsivos, como el ocurrido en enero de 2025 contra el local “Casa de la Salsa”, en La Victoria, donde dejaron un artefacto explosivo que causó al menos tres heridos. Este atentado generó alarma en la capital y evidenció el nivel de violencia con el que operaba la organización.

ALLANARON INMUEBLE

Los agentes ubicaron al presunto cabecilla dentro de un vehículo y posteriormente allanaron su vivienda, donde se encontraron más de 11 mil soles. Además, se realizaron operativos en otros inmuebles e incluso en una celda, como parte de las diligencias. La Policía estima que la organización habría amasado entre uno y dos millones de soles.