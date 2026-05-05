Mototaxista es asesinado a balazos en la puerta de su vivienda en Chorrillos

Según información policial, la víctima fue identificada como Juan Diego León. El ataque ocurrió cuando se encontraba estacionado, y testigos señalaron haber escuchado una ráfaga de entre 10 y 12 disparos, lo que generó pánico entre los residentes.

Cámaras de seguridad de calles aledañas registraron el paso de dos motocicletas con tres sujetos a bordo, segundos antes de los disparos. En la zona del crimen no se encontraron cámaras directas, lo que dificulta las investigaciones.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por la Policía Nacional, mientras peritos de criminalística y el Ministerio Público realizan las diligencias. De manera preliminar, se informó que la víctima no contaba con antecedentes ni denuncias previas.

Vecinos indicaron que los disparos se produjeron en cuestión de segundos y que algunas personas que transitaban por la zona tuvieron que retroceder para ponerse a salvo, evidenciando el nivel de violencia con el que actuaron los atacantes.