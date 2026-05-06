Presidente de Asociación de Empresarios Artísticos denuncia extorsión: “Hemos tenido que contratar seguridad”

El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier Ramírez, denunció que viene siendo víctima de amenazas y extorsión por parte de una banda criminal que le exige el pago de un monto a cambio de supuesta “seguridad”.

Según detalló, los delincuentes solicitan un “porcentaje” de sus actividades y un “apoyo para la comunidad”, incluso enviando números telefónicos y cuentas bancarias para concretar los depósitos. “Nos piden un porcentaje y un apoyo para la comunidad, e incluso nos envían teléfonos y cuentas para realizar los pagos”, señaló.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Dolorier reveló que, ante el temor de represalias, han adoptado medidas de seguridad adicionales, como cambiar el nombre del titular de un vehículo para evitar ser ubicados por los extorsionadores. Asimismo, indicó que cuentan con seguridad privada. “Esto es un presupuesto más. Está dentro de nuestra agenda pagar seguridad para evitar un atentado”, sostuvo.

En esa línea, informó que para este fin de semana tienen previsto un evento que viene siendo coordinado con la Policía Nacional del Perú. Finalmente, el representante del gremio señaló que, si bien las cifras de extorsión contra artistas habrían disminuido en los últimos meses, estos delitos aún persisten.