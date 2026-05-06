Chorrillos: hombre es asesinado a balazos en taller mecánico

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un taller mecánico ubicado en la avenida Defensores del Morro, en el distrito de Chorrillos, la tarde de este último 6 de mayo. La víctima sería un cliente del negocio y había llegado hasta el lugar para reparar su vehículo cuando fue interceptado por un sicario que le disparó en repetidas ocasiones.

DETALLES DEL CASO

Vecinos de la zona señalaron que dos sujetos arribaron al taller a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió del vehículo, ingresó al local y abrió fuego contra la víctima. Tras perpetrar el ataque, ambos huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el lugar llegaron familiares del fallecido, quienes protagonizaron dolorosas escenas de dolor tras conocer lo ocurrido. Efectivos de la Policía Nacional del Perú cercaron la zona e iniciaron las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Asimismo, se informó que en el sector existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer los hechos. Residentes del lugar indicaron que el distrito se ha vuelto tierra de nadie y piden mayor seguridad.