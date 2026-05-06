SMP: delincuentes ingresan a clínica y asaltan a pacientes

Momentos de terror se vivieron en un centro ocupacional ubicado en la cuadra 6 de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres, cuando dos delincuentes armados ingresaron al local y redujeron a pacientes y trabajadoras. El asalto ocurrió mientras varias personas esperaban ser atendidas, convirtiendo el establecimiento en escenario de amenazas, gritos y violencia.

Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los hampones, quienes ingresaron con cascos para evitar ser identificados. Uno de ellos entró primero con el arma en mano, seguido por su cómplice que había llegado en una motocicleta. Ambos se dirigieron directamente a la sala de espera, donde exigieron celulares, billeteras y objetos de valor, obligando a las víctimas a levantar las manos bajo amenazas.

El momento más violento se produjo cuando un paciente intentó evitar el robo de sus pertenencias. El hombre fue golpeado en la cabeza con la cacha de una pistola, lo que generó mayor temor entre los presentes. Tras ello, los delincuentes continuaron recorriendo el local, ingresaron a la recepción y se llevaron dinero en efectivo de la caja chica, además de pertenencias de los asistentes.

ANALIZAN IMÁGENES

El asalto, que duró menos de tres minutos, terminó con la huida de los sujetos en la motocicleta en la que llegaron. Las víctimas denunciaron el hecho en la comisaría de Condevilla, mientras la Policía Nacional ya analiza las imágenes de videovigilancia. No se descarta que haya existido un marcaje previo, en medio de crecientes reclamos de vecinos por la inseguridad en la zona.