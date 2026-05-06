Abogado de vigilante atropellado en Trujillo: “Está en cuidados intensivos”

El abogado del vigilante atropellado en la ciudad de Trujillo se pronunció luego de que el Poder Judicial dictara comparecencia con restricciones para la conductora investigada por el accidente, pese al delicado estado de salud de la víctima, quien continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La defensa legal señaló que permanecerá atenta al desarrollo del proceso judicial y a las decisiones que adopten las autoridades.

En declaraciones brindadas a 24 Horas Mediodía, el representante legal indicó que la familia del vigilante espera que la conductora cumpla con el pago de una indemnización en un plazo de 24 horas, con el fin de cubrir los gastos médicos que demanda la atención del paciente. Asimismo, sostuvo que la prioridad en estos momentos es garantizar la recuperación del trabajador atropellado.

La conductora identificada como Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años, recuperó su libertad tras permanecer detenida durante 48 horas. El Ministerio Público solicitó la medida de comparecencia con restricciones, argumentando que la investigada se encuentra sometida a la justicia y cuenta con arraigo, por lo que no existiría riesgo de fuga durante las investigaciones.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El caso ha generado indignación en Trujillo debido a la gravedad de los hechos y a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la elaboración del acta policial. Las autoridades continúan con las investigaciones de acuerdo a ley. Entretanto, familiares y allegados del vigilante esperan que el proceso avance y se determinen responsabilidades.