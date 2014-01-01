“Pequeño J” llegó a Argentina y negó participación en triple crimen

Custodiado por miembros de la Policía Federal Argentina, Tony Janssen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, arribó a Argentina, país donde residió durante varios años y donde ahora deberá responder ante la justicia por el caso relacionado con el presunto narcofemicidio de Brenda, Morena y Lara en la Villa 1-1-14.

Tras pasar su primera noche en el penal de Marcos Paz, el ciudadano peruano compareció ante las autoridades argentinas mediante una videollamada, como parte de las diligencias judiciales en su contra.

Según se conoció, familiares de Valverde Victoriano enviaron un abogado a Argentina con la finalidad de elegir al profesional que asumirá su defensa legal. Durante la última audiencia, ‘Pequeño J’ negó tener relación con los hechos ocurridos en Florencio Varela.

RECHAZA ACUSACIONES

Al igual que en Lima, el acusado rechazó cualquier participación material o intelectual en el triple crimen. Sin embargo, en el proceso judicial ya existirían testimonios que lo señalan como presunto coautor del caso, entre ellos un testigo de identidad reservada y una imputada.

Su defensa quedó a cargo del abogado Lucas Contreras Alderete, quien aseguró que la única imputación en contra de su patrocinado es por homicidio calificado. Además, sostuvo que Valverde Victoriano escapó no por considerarse culpable, sino por temor al “linchamiento social” luego de que medios argentinos difundieran su identidad y rostro.