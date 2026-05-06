Alias "Hillary": capturan en Colombia a presunta cabecilla financiera del "Tren de Aragua"

Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, alias “Hillary”, señalada como una de las principales cabecillas de la organización criminal internacional "Tren de Aragua", fue capturada en Medellín durante un operativo conjunto entre la Policía de Colombia y el FBI.

La mujer, requerida por INTERPOL, fue detenida para comparecer ante la justicia de Estados Unidos por los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Alias “Hillary” es además hermana de alias “Larry Changa”, considerado uno de los máximos líderes y fundador del Tren de Aragua, quien también fue capturado en Colombia en julio de 2024.

Según informó la Policía colombiana, Hernández Cabriles cumplía funciones como cabecilla financiera de las facciones de esta organización criminal con presencia en Medellín y Bogotá. Esta mujer fungía como cabecilla financiera de las facciones del Tren de Aragua que tienen injerencia criminal en Medellín y Bogotá, además de ser hermana de ‘Larry Changa’, cabecilla y fundador de esta estructura criminal”, señaló un coronel de la institución.

Asimismo, las autoridades indicaron que era requerida por una corte de Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. Además, era solicitada por México y Perú por su presunta vinculación con casos de proxenetismo y trata de personas.

ROL CLAVE

De acuerdo con las investigaciones de la DIJIN y el FBI, alias “Hillary” tenía un rol clave dentro de la organización criminal, encargándose de operaciones logísticas, financieras y del tráfico internacional de drogas. También administraría el dinero ilícito que permitía expandir las actividades del Tren de Aragua en distintos países de América Latina y Estados Unidos.

La detenida, conocida también con el alias de “La Llavera”, fue puesta a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, mientras avanzan los trámites para su extradición hacia Estados Unidos.