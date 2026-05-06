Hombre arriesga su vida para rescatar a perrita y conmueve en redes sociales

Un acto de valentía se volvió viral en El Agustino luego de que un hombre arriesgara su vida para rescatar a una perrita que quedó atrapada en lo alto de una vivienda. El heroico momento fue captado por cámaras de seguridad y rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales.

El protagonista es Eder Morán, quien no dudó en correr y lanzarse para salvar a “Pelusa”, la mascota de sus sobrinos, después de que un fuerte ruido la asustara y provocara que terminara en peligro sobre una tabla en el tercer piso de la casa.

Familiares y vecinos destacaron la rápida reacción de Eder, mientras cientos de usuarios en internet lo felicitaron por su noble acción. El hombre aseguró sentirse emocionado por los mensajes de cariño y afirmó que cualquier persona habría hecho lo mismo para salvar una vida.

Afortunadamente, “Pelusa”, una perrita de siete años, resultó con golpes leves y ya se encuentra sana y salva junto a su familia. Eder también salió ileso y aseguró que volvería a ayudar sin pensarlo si algún ser vivo estuviera en peligro.