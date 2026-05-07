Villa El Salvador: incendio de gran magnitud consume almacén de productos plásticos

Un incendio se desató la mañana en un almacén ubicado en la Asociación Vivienda Llanavilla, en la calle La Caleta, manzana F, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

La emergencia generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de Lima Sur, alarmando a vecinos, conductores y trabajadores de la zona.

RESIDUOS QUÍMICOS

Trascendió que el fuego afecta un almacén de productos plásticos, artículos de limpieza, líquidos inflamables y residuos químicos, aunque la versión no ha sido corroborada.

Los bomberos informan que la emergencia fue catalogada como un incendio en estructuras tipo almacén-depósito. Hasta el momento no hay informe de heridos ni fallecidos.