Alerta en colegios por reto viral que difunde amenazas de tiroteo: casos en Lima, Callao y Piura

Una creciente preocupación se ha instalado entre padres de familia y docentes de colegios en Lima y otras regiones del país debido a un peligroso reto viral difundido a través de TikTok, que consiste en realizar pintas o colocar carteles con falsas amenazas de tiroteo en instituciones educativas.

En los últimos días, se han reportado casos en distritos como Chorrillos y Villa El Salvador, así como en la Callao, donde las autoridades optaron por suspender las clases presenciales por seguridad, y la ciudad de Sullana.

El caso más reciente se registró durante una reunión virtual de padres de familia en un colegio privado de Lima, cuando un mensaje interrumpió la sesión con la advertencia: “Habrá tiroteo este jueves. Ya saben, causa. No vayan”. El remitente, identificado como “hacker1230”, incluso exigía depósitos semanales a los docentes bajo amenazas de violencia.

SITUACIONES SIMILARES EN PAÍSES DE LA REGIÓN

Este fenómeno no se limita al Perú. Situaciones similares se han reportado en países de la región como Argentina y Chile, donde las autoridades también han tomado medidas como la suspensión de clases ante el temor generado por estas amenazas.