Roban cerca de 4 mil celulares al día en el Perú, según Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que en el Perú se reporta el robo de aproximadamente 3857 teléfonos celulares cada 24 horas. Aunque la cifra continúa siendo alarmante, la entidad precisó que este delito ha disminuido en un 40 % durante los últimos nueve años a nivel nacional.

Según las estadísticas del organismo, los lunes son los días más críticos para los usuarios de telefonía móvil. Solo al inicio de cada semana se registran cerca de 4880 equipos sustraídos, superando ampliamente el promedio diario. Asimismo, los fines de semana también presentan una alta incidencia de robos, especialmente a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche.

Osiptel explicó que el comportamiento de la delincuencia varía dependiendo del horario y el día, pero advirtió que la cifra actual sigue representando una seria preocupación para la seguridad ciudadana. Además, indicó que el cruce de información entre operadoras telefónicas y autoridades permite conocer el número real de equipos bloqueados por robo en el país.

RECOMENDACIÓN A USUARIOS

Ante el robo de un celular, la entidad recomendó bloquear las cuentas bancarias vinculadas al dispositivo, comunicarse con la operadora para suspender la línea y bloquear el código IMEI. Finalmente, exhortó a realizar la denuncia correspondiente en la comisaría más cercana o de manera virtual para contribuir con el registro y seguimiento de estos delitos.