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07/05/2026

Feria "Cárceles Productivas": venden productos hechos por internas para el Día de la Madre

La feria se desarrolla en el parque Kennedy ofrece productos como carteras, monederos, llaveros y neceseres elaborados con cuero peruano a precios accesibles.



En el marco de las celebraciones por el Día de la Madre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) inauguró la feria “Cárceles Productivas”, donde se ofrecen productos elaborados por internas e internos de distintos establecimientos penitenciarios del país.

La actividad se desarrolla en el parque Kennedy y reúne una variedad de artículos como carteras, monederos, llaveros y neceseres, confeccionados con cuero peruano y comercializados a precios accesibles.

Asimismo, destaca la oferta de joyería artesanal elaborada por internas del Penal Santa Mónica de Chorrillos, quienes presentan aretes, collares y otros accesorios con promociones especiales, como el formato “3 por 2”.

HORARIOS

La feria estará abierta al público desde hoy hasta el sábado, en un horario de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., y busca promover la reinserción social de las personas privadas de libertad a través del trabajo productivo, además de ofrecer alternativas de regalo por esta fecha especial.


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