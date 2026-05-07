Sicario ecuatoriano de “Los Lobos” atacaba a conductores

La Policía Nacional del Perú capturó a un presunto sicario ecuatoriano que integraría la organización criminal Los Lobos, una de las bandas delictivas más peligrosas de Ecuador. La intervención fue confirmada por el coronel PNP Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones.

Según las autoridades, el detenido se dedicaba a extorsionar a conductores en la zona este de Lima junto a dos menores de edad. La modalidad consistía en amenazar a sus víctimas para exigir pagos de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas o sus unidades de transporte.

El alto mando policial explicó que este sujeto también estaría implicado en delitos de sicariato y crímenes por encargo. Las investigaciones preliminares apuntan a que el extranjero habría participado en diversos actos violentos relacionados con organizaciones criminales que operan en el país.

DILIGENCIAS EN CURSO

La Policía señaló que continúan las diligencias para identificar a otros integrantes de la banda y determinar el grado de participación de los menores intervenidos. Asimismo, las autoridades reiteraron que reforzarán los operativos contra las mafias de extorsión que vienen afectando a transportistas y ciudadanos en Lima Metropolitana.