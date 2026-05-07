VES: delincuentes simulan pedido delivery, balean a joven y le roban su motocicleta

Un joven repartidor de 26 años fue víctima de una nueva modalidad delictiva en el distrito de Villa El Salvador, donde delincuentes simularon un pedido por delivery para asaltarlo y robarle su motocicleta.

El hecho ocurrió en la manzana B del grupo 1, sector 1, cuando la víctima llegó al lugar creyendo que debía entregar un pedido. Sin embargo, fue interceptado por sujetos a bordo de otra moto, quienes lo redujeron para despojarlo de su vehículo. Durante el forcejeo, los atacantes le dispararon en la pierna y luego huyeron realizando disparos al aire con dirección hacia San Juan de Miraflores.

Testigos indicaron que el joven se encontraba buscando la dirección del supuesto cliente cuando fue sorprendido. Tras el ataque, vecinos de la zona lo auxiliaron y lo trasladaron de emergencia a un centro de salud.

De acuerdo con información de la municipalidad, se trataría del primer caso registrado bajo esta modalidad en el distrito. El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Manuel Ramírez Ortiz, confirmó que el agraviado fue llevado al Hospital de Emergencias del distrito para recibir atención médica.

DENUNCIAN FALTA DE PRESENCIA POLICIAL

La motocicleta robada es una Bajaj Pulsar de color rojo y negro, con placa 6050-GC, valorizada en más de 10 mil soles. Vecinos denunciaron la falta de presencia policial en la zona y señalaron que la comisaría de Laderas de Villa cuenta con personal limitado para cubrir tanto Villa El Salvador como San Juan de Miraflores.