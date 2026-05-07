Huaycán: balean chifa y dejan carta extorsiva firmada por “Los Injertos”

La violencia extorsiva no da tregua. Un humilde chifa fue atacado a balazos durante la madrugada en Huaycán, donde delincuentes dejaron una carta amenazante exigiendo pagos a la dueña del negocio.

El atentado ocurrió en el local “La Sarita”, ubicado en la asociación Mercado 21 de Junio. Sujetos desconocidos dispararon contra el establecimiento, dejando al menos dos impactos de bala en el portón metálico. Junto a ello, colocaron un mensaje extorsivo en el que advertían: “Te vas a poner en línea o a la otra no la cuentas, acá es plata o plomo, poco floro. Atte: Los Injertos”.

El ataque, registrado alrededor de la 1:00 de la madrugada, alarmó a los habitantes del sector. “Sonó fuerte, como un disparo. Después todo quedó en silencio, pero ya antes han pasado cosas similares”, relató otro vecino.

INICIAN INVESTIGACIONES

Los residentes advirtieron que este tipo de atentados se ha vuelto frecuente en la zona, incluso con antecedentes de hechos violentos. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recabar evidencias e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables de este nuevo caso de extorsión.